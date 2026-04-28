İtalyan bilim insanları, insan ömrünün son günlerine dair en büyük gizemlerden birini araladı. 239 uzmanla yapılan dev araştırma, hayatının son aşamasındaki insanların gördüğü rüyaların tesadüf olmadığını kanıtladı. Sonuçlar sarsıcı: Neredeyse herkes aynı "ziyaretçileri" görüyor!

Death Studies dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hastalar rüyalarında çoktan hayatını kaybetmiş akrabalarını, dostlarını ve hatta evcil hayvanlarını görüyor. Üstelik bu karşılaşmalar o kadar gerçekçi ki, rüya görenler sevdiklerinin kendilerine "Seni bekliyorum" veya "Her şey yolunda olacak" dediğini duyuyor.

Sadece huzur değil, "korku" da var

Araştırma ekibinin lideri Elisa Rabitti, her şeyin her zaman toz pembe olmadığını belirtiyor. Rüyaların yaklaşık yüzde 10'u oldukça sarsıcı ve korkutucu:

Gömülü korkular: Bazı hastalar çözülmemiş iç çatışmaları nedeniyle ürkütücü görüler yaşayabiliyor.

Canavar silüetleri: Tanıdık yüzlerin korkunç figürlere dönüştüğü vakalar, psikolojik desteğin önemini ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre bu bir teselli mekanizması. Beyin, yaklaşan sonu kabullenmek ve vedalaşmak için savunma mekanizmalarını devre dışı bırakıyor. Dilin yetmediği yerde semboller konuşuyor, ancak birçok hasta, "dalga geçilirim" korkusuyla bu yaşadıklarını anlatmaktan çekiniyor.