Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında ki bir ıssız adada açlıktan ölmek üzere ola yavru Akdeniz foku bulundu. Calypso isimli minik fok Uluslararası Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından alınarak önce Leros adasına ardından Atina’ya götürülerek tedavi edildi. 20 günlük yavru Akdeniz foku üç aylık tedavi sürecinde yaşama tutundu. Yardım kuruluşlarınında desteği ile tedavisi tamamlanan yavru fok yine Bodrum açıklarında bulunduğu adada doğal ortama bırakıldı. Takip cihazı takılan fokun bundan sonraki yaşamının adım adım izleneceği açıklandı.

