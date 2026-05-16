Maden isimli 1978 yapımı film, günümüz Türkiye’sinde de gerçekliğini korurken filmdeki ünlü “Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık” repliği hafızalarda yerini koruyor. Ancak bugün patronların madencilerin ücretlerini ödememesi, koşullar için, “Artık aşağıdaki ölüm riskine açlık da eklendi” dedirtiyor. Zira maaşları ödenmediği için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüp açlık eylemleri yapan Doruk Madencilik işçilerinden sonra bir çığlık da Kütahya Tavşanlı’dan geldi.

Tunçbilek’te devlete ait kömür ocağının ruhsatını satın alan Egetaş Kömür İşletmesi’nde işçi alacaklarının ödenmediği, çalışma süresinin yüzde 30 artırılarak köle düzenine geçildiği ve iş kazası riskinin arttığı gerekçeleriyle işçi, işi bırakıp eyleme çıktı.

Patronun daha fazla kömür üretmek için haftalık izin gününü ikiden bire düşürüp yoğun çalışma sistemine geçmesiyle ocaklarda iş kazası riskinin arttığını belirten işçiler ocaklara inmeme kararı aldı.

KİŞİ BAŞI 120 BİN LİRA

Hayati önemde olmasına rağmen işçilere kullanım tarihi geçmiş oksijenli ferdi kurtarıcı maskesi verildiği, iş kazası riski arttığı için işçilerin ‘çalışmaktan kaçınma’ hakkını kullandığı belirtildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçilerin 2025 yılına ait sözleşme kaynaklı zam farklarının ödenmediğini, kömür alacaklarının da 3 yıldır verilmediğini belirtti. Her bir işçinin kişi başına 120 bin lira civarında alacağı oluştuğunu belirten Mutlu, “Yeraltı işçisi günlük 7.5, haftalık en çok 37.5 saat çalıştırılabilir. İşveren günlük çalışmayı 6.15 saate düşürüp vardiyayı 4’e çıkardı. Haftalık izni 2’den 1’e düşürdü. Çalışma süresi yüzde 30 arttı. İş güvenliği riski oluştu” dedi.

Eylem yapan 527 maden işçisinden bazılarının çizmelerinin yıpranmış olduğu görüldü.

Hakkını arayan işçilere ‘vatan haini’ dedi

İşçiler, tarihi geçmiş maskenin yanı sıra ambulans ve yer altında sağlıkçı, iş sağlığı ve güvenliği personeli olmaması, ilk yardım acil odasının bulunmaması nedeniyle yasal ‘çalışmaktan kaçınma’ hakkını kullandıklarını belirttiler. Ölüm riskinden dolayı, Soma’nın yıl dönümünde ocağa inmeyen işçilere ‘vatan hainleri’ diyen bir şirket yöneticisi ise büyük tepki çekti. Yönetici bu sözün stres, tansiyon ve şeker hastalığından dolayı istemeden ağzından çıktığını söyleyerek kendisini savundu.