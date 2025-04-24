Başak KAYA / Cem YILDIRIM

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Birinci Meclis’ten başlayan ve Anıtkabir’e süren yürüyüş valiliğin yasaklanmasına rağmen gerçekleşti. On binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile barikatları aşarak Anıtkabir’e yürüdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yürüyüşe katıldı. Özel, Birinci Meclis’te yaptığı konuşmada vatandaşları, “Bayramımız kutlu olsun” diyerek selamladı. Özel şöyle konuştu: “Ankara Valiliği dün akşam bir yazı yollayarak yürüyemeyeceğimizi, toplanamayacağımızı söyledi. Valinin şah sen bir suçu yok, arada kalmış. Bir yanda Gazi Mustafa Kemal’in askerleri, bir yanda cuntanın kurşun askerleri... Biz ‘Toplanacağız, Ata’ya yürüyeceğiz’ deyince bundan rahatsız olan birileri valimize, emniyet müdürüne baskı yapıyorlar. Onlar da bize yazı yollu yor, diyor ki ‘Eğer yürüyecekseniz, bir yerde toplanacaksanız Birinci Meclis’in önü olmaz.’ Biz CHP’liler olarak, Ankara’da, Başkent’te Gazi Mustafa Kemal’in emanetine sahip çıkanlar olarak asla ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz.

ÇEK, YOLLA TEK ADAMA

Bu arabayı buraya sokmamak için bütün gün uğraştılar. Polisimizin servis otobüsünü kullanıyor, gidiyor oraya trafiğin çekicisini getiriyor. Nedenmiş? Biz burada toplanamayalım diye. Polisin, emniyetin dronu…

Çek fotoğrafı, yolla tek adama, kullansın doya doya. Bugün 23 Nisan… Egemenliğin millete verilişinin, TBMM’nin kuruluşunun 105’inci yılındayız.”

ANKARA’NIN GENÇLERİNE SELAM OLSUN

Özel, “Birazdan hep birlikte kucaklaşacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. 19 Mart darbesine Saraçhane kadar güçlü bir cevap veren Ankara’ya, Ankara’nın gençlerine, öğrencilerine, ODTÜ’ye, Bilkent’e, Ankara Üniversitesi’ne, Gazi’ye selam olsun” dedi.

YOZGATLI ÇİFTÇİ VE AYŞE ATEŞ EN ÖN SAFTA

Yürüyüşte en önde Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın yanı sıra Ankara’da öldürülen ÜGD eski Başkanı Sinan Ateş’ın eşi Ayşe Ateş ve kızları da yer aldı. Ayrıca CHP’nin Yozgat mitinginde “Turpunan şalgamınan devlet idare edilmez” diyen Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan da yürüyüşe katıldı.