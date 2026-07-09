Moda dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Paris Moda Haftası, bu yıl da ünlü isimleri ağırlıyor. Etkinliğe katılan Hadise ve Jennifer Lopez, aynı defilede ön sırada yan yana oturdu.

AYNI SIRAYI PAYLAŞTI

Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkentine giden Jennifer Lopez, düzenlenen defileyi ön sıradan takip eden isimler arasında yer aldı. Şarkıcı Hadise de etkinlikte dünyaca ünlü yıldızla aynı sırayı paylaştı.

EL ELE TUTUŞTU

İki ünlü isim, defile sırasında bir süre sohbet etti. Hadise ve Jennifer Lopez'in el ele tutuştuğu, tokalaştığı ve gülümseyerek sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayranların da ilgisini çekti. Hadise'nin dünyaca ünlü isimlerle aynı organizasyonda yer alması dikkat çekti.