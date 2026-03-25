Yapay zekâ alanında son dönemin dikkat çeken projelerinden biri olan Sora, kısa sürede büyük ilgi görmesine rağmen beklenen sürdürülebilir büyümeyi yakalayamadı.

Yaklaşık altı ay önce davetiye sistemiyle kullanıma sunulan platform, başlangıçta yoğun bir kullanıcı trafiği elde etse de bu ilgi zamanla azaldı. Kullanıcı sayısındaki düşüş ve operasyonel maliyetlerin artması, uygulamanın geleceğini tartışmalı hale getirdi.

KULLANICILARIN İLGİSİ AZALDI

Sora, piyasaya çıktığı ilk dönemde milyonlarca indirilmeye ulaşarak dikkat çekti. Ancak son verilere göre uygulamanın indirme sayılarında ciddi bir gerileme yaşandı. Bu durum, platformun bağımsız bir sosyal medya ürünü olarak kalıcı bir kullanıcı kitlesi oluşturamadığını ortaya koydu.

Öte yandan ChatGPT gibi çok daha geniş bir kullanıcı tabanına sahip bir ürünle kıyaslandığında, Sora’nın sınırlı ölçeği şirket için ek bir mali yük haline geldi. Bu tablo, kapatma kararının ekonomik boyutunu öne çıkaran en önemli etkenlerden biri oldu.

Uygulamanın kapatılma sürecini hızlandıran bir diğer kritik unsur ise içerik denetimi sorunları oldu. Platformda üretilen deepfake videolar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

OpenAI, Sora uygulamasını bağımsız bir platform olarak sonlandırma kararı alırken, teknolojiyi tamamen rafa kaldırmıyor. Şirket, Sora altyapısını geliştirerek daha geniş kullanıcı kitlesine sahip ChatGPT ekosistemi içinde kullanmaya devam edecek.