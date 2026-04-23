İran'daki savaş henüz resmen sona ermeden önce Trump yönetimi, İran'ı kuşatan donanmanın başındaki ismi aniden görevden aldı. Bu hamle, ABD ordusunda iç hesaplaşma iddialarını beraberinde getirdi.

ABD Donanması'ndan sorumlu Sekreter John Phelan Çarşamba günü aniden görevden alındı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamada herhangi bir gerekçe sunmadan ayrılığı duyurdu.

Parnell açıklamasında "Donanma Sekreteri John C. Phelan yönetimden derhal geçerli olmak üzere ayrılıyor" ifadesini kullandı.

Üst düzey bir yetkili ise durumu "Başkan Trump ve Bakan Hegseth Donanma bünyesinde yeni bir liderliğin gerekli olduğu konusunda fikir birliğine vardılar ve Bakan Hegseth bu haberi kamuoyuna duyurulmadan önce John Phelan’a bizzat iletti" yorumunu yaptı.

İran'ı kuşatan ABD donanması ablukasını sürdürürken bu görevden almanının ABD'nin bölgeye daha fazla mühimmat teslimatı yaptığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

İran'ya karşı yapılacak olası bir kara operasyonu üst düzey ABD subayları tarafından oldukça riskli ve ölümcül bir harekat olarak değerlendiriliyordu.

ALTIN FİLO'NUN MİMARIYDI

Phelan görev süresi boyunca Amerikan askeri gemi inşa kapasitesini yeniden canlandırmak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın projesi olan "Altın Filo'yu" kurmak amacıyla çalıştı.

Ancak konuyla ilgili kaynaklar Phelan ile Pentagon’un sivil lider kadrosu arasında ciddi gerilimler yaşandığını belirtiyor.

Özellikle gemi inşa programı ve subayların terfileri konusundaki fikir ayrılıkları Savunma Bakanı Hegseth ile bağları kopardı.

Bu kritik ayrılık ABD deniz kuvvetlerinin son yıllardaki en önemli görevlerinden biri olan İran limanlarına yönelik abluka sürerken gerçekleşti.

Bölgede halihazırda yirmi bir Amerikan savaş gemisi bulunuyor ve bunlardan bir düzineden fazlası doğrudan deniz ablukasında görev alıyor. Ayrıca yedi geminin daha bölgeye doğru yolda olduğu bildiriliyor.

HEGSETH'IN SON KURBANI

Phelan’ın gönderilmesi Trump’ın ikinci döneminin başında başlayan ve Hegseth’in bakanlık dönemine damgasını vuran tasfiye dalgasının son halkası.

Pentagon bünyesindeki bu liderlik değişimleri ABD ordusunun İran savaşı ve Venezuela baskını gibi sert askeri hamleler yaptığı bir dönemde devam ediyor.

Hegseth bu ayın başlarında Ordu Kurmay Başkanı Randy George’u da görevden ayrılmaya zorlamıştı.

Ordu Sekreteri Dan Driscoll ile yaşanan gerilimler de artık kamuoyuna yansımaya başladı.

Florida merkezli bir finansçı olan Phelan’ın yerini geçici olarak Donanma Müsteşarı Hung Cao dolduracak.

Beyaz Saray ise yaşanan bu son gelişme hakkında henüz resmi bir yorum yapmadı.