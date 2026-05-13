CHP’nin 4 Mayıs itibarıyla başlattığı saha çalışmalarında yurttaşın temel gündeminin ekonomi ve adalet olduğu ortaya çıktı. Parti kadroları, belediyelere yönelik operasyonlar ve hukuk ihlallerine ilişkin yurttaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirirken, sahadan çıkan tablo iktidara yönelik ekonomik ve hukuki eleştirilerin derinleştiğine işaret etti.

MUHALEFETE BASKI, EKONOMİK KRİZİ GİZLEMİYOR

CHP’lilerin yürüttüğü temaslarda, yurttaşların büyük bölümünün belediyelere yönelik operasyonları “siyasi” olarak değerlendirdiği aktarıldı. Özellikle “etkin pişmanlık” kapsamında verilen ifadelerin kamuoyunda beklenen etkiyi yaratmadığı, yurttaşın bu tartışmalardan çok geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon ve yargıya duyulan güvensizlikle ilgilendiği belirtildi. Parti kaynakları, sahada en fazla dile getirilen başlıkların hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizlik ve adalet sistemine yönelik güvensizlik olduğunu ifade etti. Yurttaşların önemli bir kısmının, iktidarın ekonomik kriz ve adalet alanındaki sorunların üzerini örtmek amacıyla muhalefeti baskı altına aldığı görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

HALKIN GÜNDEMİ EKONOMİ

CHP kurmayları, iktidarın gündem değiştirme çabalarına karşın yurttaşın önceliğinin değişmediğini savundu. Saha çalışmalarında özellikle emeklilerin, gençlerin ve dar gelirli yurttaşların ekonomik tabloya ilişkin tepkilerinin öne çıktığı belirtilirken, adalet sistemine ilişkin eleştirilerin de her görüşmede tekrarlandığı ifade edildi. CHP heyetleri, saha çalışmalarında belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında yaşandığını savundukları hukuk ihlallerini yurttaşlara anlatırken, toplumda “hukukun siyasallaştığı” yönündeki kaygının yaygın olduğu değerlendirmesinde bulundu. Parti yönetimi, önümüzdeki süreçte saha çalışmalarını genişleterek sürdürecek.