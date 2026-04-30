Hırvatistan'da yaşanan olay, dünya ekonomi ve tarım gündemine bomba gibi düştü. Her gün yanından geçtiğimiz, belki de yüzüne bile bakmadığımız meşe palamudu, akıllı bir girişimci için adeta bir servet kapısına dönüştü. Zijad Pezerović isimli iş adamı, sadece 21 günde tam 2.6 milyon Euro (yaklaşık 137 milyon TL) kazanarak imkansızı başardı.

Uzmanların "kuru altın" olarak adlandırdığı meşe palamudunun fiyatı, iklim değişikliğiyle birlikte tavan yaptı. Meşe ağaçlarının her yıl meyve vermemesi ve bazı dönemlerde 10 yıl boyunca ortadan kaybolması, bu meyveyi borsadaki altın kadar değerli kılıyor.

Hırvat ormanlarında toplanan meşelerin kilogram fiyatı 3.30 Euro'yu (174 TL) aşarken, Avrupa'nın dev ülkeleri bu "mucize meyvenin" peşine düştü.

Avusturya ve Almanya sırada: İklim değişikliği nedeniyle meşe ormanlarını kaybeden Alman ve Avusturyalı şirketler, bu meyveyi satın almak için milyonlarca Euro'yu gözden çıkarıyor.

874 ton topladı, yer yerinden oynadı

Hırvatistan ormanlarıyla yaptığı özel anlaşma sayesinde 1000 işçiyi sahaya süren Pezerović, 3 hafta içinde tam 874 ton meşe palamudu teslim etti. Hakkında çıkan vergi iddialarına rağmen kazandığı rakam dudak uçuklattı.

Meşe palamutları artık sadece fidan dikmek için değil, dondurularak saklanan ve kriz anlarında piyasaya sürülen bir yatırım aracına dönüştü.