Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bazı kişiler, olası krizlere karşı ormanlık alanların içine kendi kendine yetebilen sığınaklar inşa etmeye başladı. Beton ve demirle güçlendirilen bu yapılar; güneş panelleri, batarya sistemleri ve gıda stoklarıyla uzun süre dış dünyadan bağımsız yaşamayı mümkün kılacak şekilde tasarlanıyor.

Joinville kentinde yaşayan bir iş insanı, ormanın içinde sıfırdan beton ve demir kullanarak bir sığınak inşa etti. Yapının doğal afetlerden çatışma ihtimallerine kadar farklı olağanüstü durumlara dayanıklı olması hedefleniyor. Üst kısmının bitki örtüsüyle kaplanması planlanan sığınak, böylece havadan bakıldığında drone ya da uçaklar tarafından fark edilmemesi için doğal araziyle uyumlu hale getirilecek.

Sığınakların içinde uzun süre dayanabilecek gıda ürünleri depolanıyor. Polenta, makarna, fasulye, şeker, pirinç, buğday, tuz ve tohum gibi ürünler, kriz dönemlerinde dışarıdan destek almadan hayatta kalabilmek için stoklanıyor. Santa Catarina’nın São Bento do Sul kentinde yaşayan Sandro Gilberto Jankoski ise kırsal arazisindeki sığınağı 10 yılı aşkın sürede tamamladı. Jankoski’nin yapısında gıda stoğunun yanı sıra güneş panelleriyle beslenen bataryalar ve uydu interneti de bulunuyor.

BİR YILDAN FAZLA İZOLE YAŞAM HEDEFİ

Sığınak, büyük bir kriz anında bir yıldan fazla süreyle izole yaşamaya imkan sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Yer altındaki sabit sıcaklık ve karanlık ortam, gıdaların daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor. Sığınak sahiplerinden biri, 2011’den bu yana sakladığı pirinci tüketebildiğini belirterek depolama koşullarının ne kadar etkili olduğunu ifade etti.

Bu yapıların kurulma nedeni yalnızca uzak ihtimaller değil. Santa Catarina, geçmişte sel, heyelan ve fırtına gibi afetlerle sık sık gündeme gelen bir bölge. Bu nedenle bazı bölge sakinleri, tedarik zincirlerinin aksaması, ekonomik krizler, doğal afetler ya da daha büyük güvenlik riskleri karşısında hazırlıklı olmayı tercih ediyor.

Uzmanlara göre bu eğilim, yalnızca Brezilya’ya özgü değil. İklim değişikliğinin afetleri artırması, pandemi döneminde tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve dünyadaki jeopolitik gerilimler, bireysel hazırlık fikrini daha görünür hale getiriyor. Santa Catarina’daki bu sığınaklar da, giderek büyüyen 'kendi kendine yetme' arayışının dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.