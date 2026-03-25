Paraya sıkışan iktidar, ormanları para kaynağına dönüştürmek için hançer niteliğinde 3 kritik düzenleme hazırladı. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve yarın TBMM Tarım Orman Komisyonu’nda görüşülecek olan yasa teklifi için ‘ormanların idam fermanı’ yorumu yapıldı. Teklifin 13’üncü maddesiyle ormanlar çevreyi kirleten patronlara para karşılığında ‘tahsis’ edilecek.

14’üncü maddesiyle geçmişte ormanı işgal edip içerisine lüks villa kurmuş, rüşvet ya da farklı yollarla tapusunu almış, ancak yapılan incelemelerde bu kişilerin ‘işgalci’ olduğu ispatlanıp tapuları ‘yok hükmüne’ düşmüş kişilere tapuları geri verilecek.

15’inci maddeyle de yeni bir 2b çıkarılarak orman çevreleri satılacak. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, üç maddenin de Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtirken, sadece 14’üncü maddeyle İstanbul’un 4’te 1’i büyüklüğünde ormanın işgalcilerine verilerek yok edileceğini söyledi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

Özkara, teklifin ormanların korunması ve daraltılmaması ilkesini ortadan kaldırması nedeniyle Anayasa’nın 169’uncu maddesine aykırı olduğunu söyledi. Özkara, bu teklifin yasalaşması halinde, ormanların geri dönüşü mümkün olmayan şekilde kaybedileceği uyarısında bulundu.

Şirketleri vergiden kurtaracaklar

Ormanlara vurulan hançerle birlikte, çevreyi kirleten şirketler ya sera gazı emisyonunu azaltacak yatırım yapmak ya da büyük vergi ödemek zorundalar. Yeni teklifle, devletin elindeki ormanlar bu patronlara karbon piyasası rayiç bedeli karşılığında ‘tahsis’ edilecek. Bu ormanlar şirketlere geçecek, patronlar vergiden kurtulacak.