Orta Doğu’daki gerilimin meydana getirdiği enerji ve hammadde şoku, küresel tedarik zincirlerini sarsıyor. Japon otomotiv devi Toyota etrafındaki geniş tedarikçi ağı, kritik parça ve kimyasallarda oluşan daralma nedeniyle üretim riskleriyle karşı karşıya kaldı. "İKİ HAFTA SONRA PARÇA VEREMEYİZ" UYARSI Toyota Industries Başkanı Koichi Ito, küçük tedarikçilerden gelen kritik mesajı açıkça ortaya koydu: “İki hafta içinde parça teslim edemeyebiliriz.” Ito, bu belirsizliğin üretim planlamasını neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti. KRİZ LİMYASAL GİRDİLERE KADAR YAYILDI Toyoda Gosei Başkanı Katsumi Saito, krizin sadece parçalarla sınırlı kalmadığını, kimyasal girdilere kadar yayıldığını dile getirdi. İcra Başkan Yardımcısı Yasushi Matsui, “Şu an üretim etkilenmedi ama birkaç ay sonrasını dürüstçe göremiyoruz” şeklinde konuşarak vahim tabloyu ortaya koydu. Matsui, alternatif malzemelere geçiş için çalışmaların hızlandığını da sözlerine ekledi.

