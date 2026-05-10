Çorum ve Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Çorum

Kent merkezinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini gösterdi. Özellikle Buharaevler Mahallesi’nde gök gürültülü yağışla birlikte yer yer dolu yağışı da görüldü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar aralıklarla hafta boyu devam edecek.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezinde sağanak, Taşköprü ilçesinde ise dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.