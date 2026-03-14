İngiliz tıp girişimi Newrotex, tıp dünyasında çığır açacak bir gelişmeye imza atarak insanlardaki hasarlı sinir dokularını onarmak amacıyla örümcek ipeği kullanımında dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

NHS bünyesinde görev yapan travma ve ortopedi cerrahı Dr. Alex Woods liderliğinde yürütülen klinik denemelerde, kopmuş bacak sinirleri örümcek ipeğinden üretilen biyolojik iskeleler yardımıyla onarılan beş hastada mucizevi sonuçlar elde edildi.

HİS KAYBINI GERİ KAZANDIRDI

Times gazetesinin raporuna göre, operasyon yapılan tüm katılımcılar uyuşmuş bölgelerindeki his kaybını geri kazanırken, bir hastanın hareket yeteneğini de yeniden elde etmeyi başardığı bildirildi. Dr. Woods, normal şartlarda iyileşmesi imkansız olarak görülen yaygın sinir hasarlarında alınan bu sonuçların tıp literatürü açısından son derece heyecan verici olduğunu vurguladı.

Antik çağ hekimlerinin örümcek ağlarını yüzeysel yara tedavilerinde kullanmalarına rağmen, bu teknik tarihte ilk kez malzemenin insan sinir fonksiyonlarını onarmak için iç cerrahide kullanılmasına olanak tanıyor. Zooloji geçmişini cerrahi kariyeriyle birleştiren Dr. Woods, bu yöntemi sinir liflerinin bir kafes üzerine sarılan gül dalları gibi ipek iskele üzerinde büyümesi olarak tanımlıyor.

İnsan vücudunun doğal onarım sürecinde ürettiği kolajen iskeletlerin yaklaşık on gün içinde bozulması ve bir santimetreyi aşan boşluklarda iyileşmenin başarısız olması, örümcek ipeğini dayanıklı ve ideal bir alternatif haline getiriyor. Uygulama kapsamında cerrahlar, hastanın kendi damarından hazırlanan içi boş bir tüpün içinden yaklaşık bin adet ipek ipliği geçirerek bu düzeneği kesik sinir uçları arasına dikiyor; bu süreçte ipek doku, sinir hücrelerinin büyümesini destekledikten sonra vücutta zararsız bir şekilde çözünerek yok oluyor.