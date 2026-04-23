Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı kırmızılı taraftarlar Günay Güvenç'e maç bitene kadar ıslıkla tepki gösterdi.

Maçın ardından Victor Osimhen, Günay Güvenç'e destek verdi. Sosyal medyadan mesaj paylaşan Osimhen, ''Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar; onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur. Asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve bu süreçte birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.