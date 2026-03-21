UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Konate ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Victor Osimhen'in, kolunda kırık tespit edildiği açıklanmıştı.

İngiltere'deki ilk müdahalenin ardından ülkesi Nijerya'ya giden yıldız futbolcu, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında sakatlığının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Osimhen'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ben artık bu tür sakatlıklara yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hala sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey.

"AMELİYAT OLMAM LAZIM"

Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta. Kolum kırıldıktan sonra Liverpool oyuncuları bana ulaştı. Konate bu durumun ciddi olduğunu bilmiyormuş. Bana Instagram'dan mesaj attı. Zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey.

"ELİM DÜŞÜYORMUŞ GİBİ OLDU"

Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı.

"G.SARAY'DA GERÇEK SEVGİYİ GÖRDÜM"

daha önce yaşamadığım şeyleri orada (G.Saray'da) yaşadım, gerçek sevgiyi gördüm. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim. Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi.

"BENİM İÇİN BİR KADER"

Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."