Kadirli ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin başlatılan soruşturma, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 11 ve Adana'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin son 6 aylık banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda toplam 162 milyon TL'lik para trafiği olduğu belirlendi. Adreslerde hassas burunlu dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kart, 5 USB bellek, 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 taşınabilir disk, 2 POS cihazı ve 1 banka kartına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve adreslerinde bulunamayan 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.