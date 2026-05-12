Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, aniden fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Eşi ve otel görevlileri tarafından bilinci kapalı halde havuzdan çıkarılan Olgun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Olgun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı’ya götürüldü. Elif Nur Olgun’un 3 aylık hamile olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.