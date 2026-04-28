Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser,Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Schlosser'ın takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenilmiş, otelin güvenlik kamerasında kaybolan 9 saatlik görüntünün ardından olayın 'cinayet' olabileceği öne sürülmüştü.





Hayatını kaybeden Schlosser'ın arkasında bıraktığı cep telefonunun şifresi, ailesinin yardımıyla çözüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı. Bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.



KAYIP GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELİ ARTIRDI



Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi



ESRARENGİZ ÖLÜMÜ CEP TELEFONU AYDINLATTI



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti. Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaş dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.





Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Fatih Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmada genç kadının cep telefonu şifresini ailesi yardımıyla çözdü.



Şifresi kırılan telefonda genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar görüldü. Ayrıda yine telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının olduğu tespit edildi.