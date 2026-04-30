Olay, Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’ta bulunan Bağhan Hotel önünde meydana geldi. Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

2 KADINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit C., belinden çıkardığı tabancayla 2 kadına ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği, Yeysikan’ın yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLLE KAÇMAYA ÇALIŞTI, SIKIŞINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polisin takibi sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile göğsüne ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.