Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annenin yardım çığlığı üzerine halk otobüsü şoförü güzergahı değiştirerek, çocuğu en yakındaki hastaneye yetiştirdi. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre 4 gün önce Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle birlikte seyahat eden bir çocuk aniden fenalaştı. O esnada cep telefonuyla konuşan anne, çocuğunun rahatsızlandığını fark edince panik içinde bağırmaya başladı. Anne, “Ömer ne oluyor sana” diye çığlık atmaya başladı. Olay üzerine halk otobüsü şoförü Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi. Çocuk hastanede tedaviye alındı.