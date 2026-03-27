İddiaya göre devlet okulunda görev yapan bir kadın İngilizce öğretmeni öğrencilerine 'kek' yapacağına dair söz verdi. Daha sonra yaptığı keki sınıfa getiren öğretmen o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Ancak öğretmenin öğrencilerine yaptığı sürprizden çok okulun hali konuşuldu. Görüntüleri izleyenler sınıfın kapı, duvar ve yerlerine dikkat çekti. Sınıfın kirli ve bakımsız olmasıyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

'OTOGAR TUVALETİ BİLE DAHA TEMİZ'

- 'Bizden önce okullarda tuvalet yoktu' diyerek övündükleri okulların sınıfları ile ne kadar gurur duysalar az.

- Aman Allah'ım! Bir de 'eskiden okullarda tuvalet yoktu' diyorlardı. Şimdi başka bir boyutta sınıflar.

- Otogar tuvaletinde ders mi işliyorsunuz resimden ciğerim yandı.

- AŞTİ tuvaletine giriyor sandım sınıfmış meğerse.

- Bizim köyün durağındaki umumi WC bundan iyi.

- Adana otogarındaki tuvaletler bile daha temizdir. Akademi denen gereksiz yapılanmaya bütçe ayrılacağına okullardaki çocuklara temiz ve refah bir öğrenme ortamı sağlanabilirdi. Gerçi biz bunları kime diyoruz.

- Öğretmeni tenzih ederek söylüyorum duvarlara bakılırsa ahır burası.

- Bir tane bakan vardı, okullarımız mükemmel diyordu kimdi o? Nerede o bakan?

'AHIR GİBİ YERDE EĞİTİM VERİLİYOR'

- Milli değer düşmanı Yusuf döneminde okullarımız bu halde işte. Sabun yok deyince sinirleniyordu, meğer okullar zindana dönmüş. Kendi kızını al okut burada.

- Bu nasıl sınıf mübarekler, müdür hiç mi sınıflara bakmıyormuş, hiç mi öğretmen rahatsız olmuyor bu durumdan. Ahır gibi yerde eğitim veriliyor resmen.

- Ders işlenen yer burasıyla tuvaletleri tahmin edemiyorum. İdarecisi falan yok mu okulun?