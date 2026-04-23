Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi’nde bulunan tünelde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, seyir halindeyken, koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 17 koyun öldü, 3 koyun yaralandı. İNCELEME BAŞLATILDI İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanan yolda önlem aldı. Ölen koyunların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Otomobil sürücüsünün yaralanmadan atlattığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

