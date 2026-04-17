Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yaklaşan yük treni nedeniyle geçidin bariyerleri kapanırken, hızla gelen otomobil yolun yarısını kapatan bariyerin solundan geçerek ilerledi ve yük trenine yandan çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hemzemin geçitte bulunan bir kişinin sürücüyü durdurmak için el hareketleriyle uyarıda bulunduğu, ancak otomobilin hız kesmeden ilerleyerek trene çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

