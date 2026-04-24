Küresel otomotiv pazarında elektrikli araçlara geçiş süreci ve yoğun rekabet, Stellantis’i radikal kararlar almaya zorladı. Şirket, Fransa ve İtalya hükümetlerine bölgedeki kapasite fazlasının tam dört fabrikaya tekabül ettiğini bildirdi. Bu durumun ilk somut adımı olarak, geçtiğimiz hafta Paris yakınlarındaki Poissy fabrikasında yeni araç üretiminin durdurulacağı açıklanmıştı.

HEDEFTEKİ TESİSLER VE SATIŞ PLANI

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da, satış veya ortaklık görüşmelerine konu olan bölgeler netleşmeye başladı. Stellantis’in radarına giren tesisler şöyle:

Fransa: Rennes fabrikası.

İspanya: Madrid tesisleri.

İtalya: Ülkenin merkezi bölgelerinde yer alan üretim tesisleri.

ÇİNLİ DEVLER TAKİPTE

Stellantis’in boşa çıkan kapasitesi, Avrupa’da üretim üssü kurmak isteyen Çinli üreticilerin iştahını kabartıyor.

Gelen bilgilere göre Dongfeng Motor Corp temsilcileri bu ay başında Rennes ve Madrid tesislerini ziyaret etti. Ayrıca Chery Automobile Yönetim Kurulu Başkanı, sıfırdan fabrika kurmak yerine mevcut tesisleri satın alma veya ortaklık yoluyla kullanmayı tercih ettiklerini belirtti.

Süreçle ilgili resmi bir yorum yapmaktan kaçınan Stellantis sözcüsü, spekülasyonlara kapıyı kapatırken açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Sözcü, şirketin iş akışının bir parçası olarak dünya çapındaki pek çok sanayi oyuncusuyla farklı konularda sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.