Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş çaplı bir güvenlik operasyonuna imza atarak 421 binden fazla aracını acil olarak geri çağırdığını duyurdu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu araçlarda beklenmedik aniden frenleme yapılmasına yol açan ve bu durumun kaza riskini ciddi şekilde artıran bir yazılım hatası tespit edildiği bildirildi.

Hafta başında yayımlanan resmi verilere göre bu kritik geri çağırma kararı, markanın en popüler modelleri arasında yer alan 2025 ve 2026 model yılına ait Santa Cruz ve Tucson modellerinin yanı sıra, Tucson’ın hibrid ile kablolu hibrid (Plug-In Hybrid) versiyonlarını kapsıyor.

Güvenlik kurumunun internet sitesinde yer alan teknik detaylarda, araçların ön kamerasında bulunan yazılımın, "önden çarpışma önleme sistemini" hatalı şekilde erkenden devreye soktuğu ve bu yüzden araçların seyir halindeyken sürücünün kontrolü dışında aniden sert fren yapabildiği vurgulandı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ GÜNCELLENECEK

Yaşanan bu teknik aksaklığın ardından Hyundai, yetkili bayileri aracılığıyla etkilenen tüm araçların ön kamera yazılımlarını tamamen ücretsiz olarak güncelleyeceğini ilan etti. ABD’deki araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının 17 Temmuz'dan itibaren gönderilmeye başlanması beklenirken, sürücülerin mağdur olmaması adına araçlarının kapsam dahilinde olup olmadığını Hyundai veya NHTSA’nın internet sitelerindeki sorgulama panellerinden ya da doğrudan müşteri hizmetleri hatlarından kontrol etmeleri istendi.