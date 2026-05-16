Kallenius, Wall Street Journal’a verdiği röportajda dünyanın giderek daha öngörülemez hale geldiğini belirterek Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini ifade etti.

Mercedes CEO’su, “Dünya daha öngörülemez bir yer haline geldi ve Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiği son derece açık” dedi.

"KATKI SAĞLARSAK HAZIRIZ"

Kallenius, şirketin savunma alanında rol almasının ancak ticari açıdan mantıklı olması halinde değerlendirileceğini söyledi.

“Eğer bu alanda olumlu bir rol oynayabileceksek, bunu yapmaya istekli oluruz” ifadelerini kullanan Kallenius, savunma faaliyetlerinin başlangıçta şirket operasyonlarının küçük bir bölümünü oluşturacağını belirtti.

SAVUNMA SANAYİ YENİ GELİR DALI

Mercedes-Benz CEO’su, savunma projelerinin zamanla büyüyebilecek stratejik bir niş alana dönüşebileceğini söyledi.

Kallenius, “Savunma faaliyetleri iş hacmimizin küçük bir kısmı olur ancak büyüyen bir niş alan olabilir ve finansal sonuçlara katkı sağlayabilir” dedi.

AVRUPALI DEVLERİN YENİ SEKTÖRÜ

Avrupa’da hızla artan savunma bütçeleri ve güvenlik kaygıları, otomotiv şirketlerini yeni büyüme alanları aramaya yöneltiyor.

Mart ayında yayımlanan bir Financial Times haberinde, Volkswagen’in İsrailli savunma şirketi Rafael ile görüşmeler yürüttüğü ve Osnabrück fabrikasının füze savunma sistemi üretimine dönüştürülmesinin değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Volkswagen daha sonra silah üretimine gireceği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Alman savunma devi Rheinmetall ile Deutsche Telekom, insansız hava araçlarına karşı savunma kalkanı geliştirmek amacıyla ortaklık kurduklarını açıkladı.

Avrupa’daki jeopolitik gerilimlerin ve güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım çekmesi bekleniyor.