General Motors, operasyonel verimliliği artırmak ve teknolojik altyapısını modernize etmek amacıyla bilgi teknolojileri (BT) kadrosunda tensikata gitti. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu adımın kurumsal yapıyı gelecekteki hedeflere uyumlu hale getirme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak geleneksel BT rollerini kapsarken, şirketin yeni nesil teknolojiler için işe alım süreçlerini eş zamanlı olarak yürüttüğü bildirildi.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ İŞE ALIM STRATEJİSİ

BT departmanındaki toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden bu ayrılıkların ardından GM, kaynaklarını yüksek öncelikli teknolojik girişimlere yönlendirdiğini açıkladı. Şirket, yapay zeka sistemlerini mevcut iş süreçlerine entegre etmekten ziyade, bu sistemleri sıfırdan tasarlayıp eğitebilecek uzmanlara odaklandığını belirtti.

Arayışta olunan yeni yetkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

-Yapay zeka tabanlı sistem geliştirme ve model mühendisliği.

-Veri mühendisliği, analizi ve bulut tabanlı mimari çözümleri.

-Yapay zeka ajanları geliştirme ve "prompt" mühendisliği.

-Yapay zeka destekli yeni iş akışlarının tasarımı.

SEKTÖRDE İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR

General Motors’un son 18 aylık süreci incelendiğinde, teknolojik dönüşüm kapsamında binlerce çalışanla yolların ayrıldığı görülüyor. Şirket, Ağustos 2024 tarihinde de yazılım departmanından yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

Bu son hamle, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin, mevcut iş gücü kapasitesini yapay zeka ve veri odaklı uzmanlıklar doğrultusunda yeniden yapılandırma eğilimini yansıtıyor.

Analizler, GM’in bu stratejik değişikliğinin, kurumsal yapıların sadece yeni araçları benimsemekle kalmayıp, iş gücü profilini temelden değiştirmeye yönelik bir piyasa hareketinin parçası olduğunu gösteriyor.