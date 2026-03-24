Pendik’te bir apartmanın otoparkında başlayan anlaşmazlık, akşam saatlerinde kanlı bir olaya dönüştü. İddiaya göre oto galeri sahibi Seyfettin B. (41), iş yerinde yer kalmayınca bazı araçlarını yaşadığı binanın otoparkına park etti. Aynı binada yaşayan Hüseyin Teke (44) ise aracını koyacak yer bulamayınca komşusunu telefonla arayarak duruma itiraz etti.

Telefon görüşmesinin ardından Bahçelievler Mahallesi’nde binanın önünde karşılaşan iki komşu arasında tartışma yeniden başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Seyfettin B.’nin ateş açması sonucu Hüseyin Teke ağır yaralandı.

Olay sırasında 11 yaşındaki kızının da yanında olduğu öğrenilen Teke’nin, vurulmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almaya çalıştığı, bu esnada silahın tekrar ateş almasıyla kalbinden vurulduğu belirtildi. Yaşanan arbedede şüphelinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak Hüseyin Teke, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Seyfettin B.’nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ENİŞTEM OTOPARK KONUSUNU KONUŞMAK İÇİN ARADI'

Yaşanan olayla ilgili konuşan Hüseyin Teke'nin kayınbiraderi Hasan Can Taşçı, “Çok dramatik bir olay. Eniştem, abim otopark kavgası yüzünden öldürüldü. Eniştem evine geliyor, galerici Seyfettin B.'yi otoparktaki arabalar için arıyor. 'Otopark mevzusunu ne yapacağız, arabaları ne zaman çekeceğiz. Bir şey yapalım' diyor. Seyfettin, 'Sen beni bu konudan dolayı arayamazsın' diyerek bir anda fevri çıkış yapıyor. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlar, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hiç aralarında husumet olacak bir durum da yok. Sonrasında eniştemde diyor ki 'Niye sana bir şey soramıyorum. Bu arabalar ne zaman çekilecek?' diye soruyor. Seyfettin de 'Ya sen kimsin bana bir şey sormazsın' diyor. Sonrasında ne oluyorsa eniştem kapının önüne çıkıyor. Eşine çocuklarına kapıyı açmayın, 'Biz tartışacağız' diyor. O sırada benim 11 yaşındaki yeğenim kapının arasından bakıyor ve olayın tamamını görüyor. Sonrasında uzlaşı sağlanacakken silahlar patlıyor" diye konuştu.

'KALBİNDEN VE KOLLARINDAN VURULDU'

Eniştesinin eve dönerken arkasından vurulduğunu belirten Taşçı, “Eniştem dönüp silahı tutmaya çalışıyor, o arada silah tekrar ateşlenince Seyfettin B. ayağından vuruluyor. Sonra arbede sonucunda eniştem kalbinden 2 kurşun ve kollarından vuruluyor. Ablam bize ulaştı. Önce 112'yi aradı sonra bize haber verdi. Eniştemin ağzından kanlar geliyor. Sonra ablam öldüğünü düşünüyor zaten. Biz hemen geldik. Sonra hastaneye gidince ölüm haberini aldık. Evliydi 2 çocuğu vardı. Bir tanesi 11, biri 4 buçuk yaşında. Perişan oldular. Yetim kaldılar. Sonuna kadar adalete güveniyoruz. Adaletten yanayız. Çünkü biz maganda değiliz. Çocuğunun gözünün önünde oluyor ve çocuğunun orada 'Seyfettin abi bütün otopark senin olsaydı da babamı niye vurdun' diye sitemi oluyor. Seyfettin'in babası Yakup amca gelip hüngür hüngür ağlıyor. Annesi, 'oğlum yapma' diye bağırıyor. Bir insanın neden canına kastedilir. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.