Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile ortopedik engeli bulunduğu için sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 seviyesini üstünde olan bireyler belirlenen şartlar çerçevesinde ÖTV'siz araç alım fırsatından faydalanabilecek. Bu şekilde daha önce sistem dışında bırakılan önemli bir grup kapsama dahil edilerek ÖTV'siz araç alım kanununda değişikliğe gidildi.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA ON YILDA BİR ŞARTI

Alınan karar ile yeniden düzenlenen kanun kapsamında engel oranı yüzde 40 seviyesinin üzerinde olan ve ortopedik engeli olduğundan sürücü belgesi alamayan kişiler kanun kapsamında belirlenen taşıtları 10 yılda bir kez ÖTV muafiyeti sağlanarak satın alabilecek.

Sağlanan hak özellikle ortopedik engeli bulunduğundan dolayı engeli sebebiyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireylerin kanun kapsamına dahil edilmesi için genişletildi.

YÜZDE 40 YERLİLİK GEREKİYOR

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti sağlanarak araç alması kapsamında 2026 yılı için belirlene araç fiyatı üst sınırı 2 milyon 873 bin 900 TL oldu. Engelli bireylerin ÖTV'siz alacağı araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı koşuluyor.