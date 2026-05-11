Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, OYAK’ın sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen statüde bulunan 843 milyon TL nominal değerli Hektaş payının, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü kapsamında üçüncü bir kişiye satılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre satışa konu paylar, şirket sermayesinin azami yüzde 10’luk bölümünü oluşturuyor. İşlemin gerçekleştirilmesi için bir yatırım kuruluşu görevlendirilecek.

KAP açıklamasında, pay satışından elde edilecek gelirin Hektaş’ın finansal yapısının desteklenmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Buna göre kaynak, şirketin borç yükünün azaltılmasına yönelik finansman desteği sağlamak için şirkete aktarılacak.

Söz konusu tutarın, ilerleyen dönemde yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımına mahsup edilmek üzere şirkete sermaye avansı olarak ödeneceği ifade edildi.

Şirket, süreçle ilgili gelişmelerin mevzuata uygun şekilde yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.