Mardin'in Derik ilçesinde, kahreden bir can kaybı yaşandı. 2 yaşındaki Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, evin avlusunda oyun oynayan Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Efehan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Efehan Aba’nın cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.