Oyuncak sektörünün önde gelen markalarından Toys “R” Us Kanada, ABD’de uygulanan tasfiye sürecine benzer bir alacaklı koruma mekanizmasına başvurdu.

Şirketin tedarikçilere olan borcu yaklaşık 120 milyon dolar seviyesine ulaşırken, kira giderleri ve diğer operasyonel maliyetler de finansal baskıyı artırdı. Artan maliyetler ve gerileyen gelirler, şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladı.

MAĞAZALAR TEK TEK KAPANIYOR

Maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak isteyen şirket, zarar eden mağazalarını kapatma kararı aldı.

Son iki yılda 50’den fazla mağaza faaliyetini durdururken, bazı lokasyonlarda kapanış süreci halen devam ediyor. Mahkeme ise belirli mağazalarda tasfiye satışlarının yapılmasına onay verdi.

REKABET BASKIYI ARTIRDI

Şirketin yaşadığı zorluklar yalnızca borçlarla sınırlı kalmadı. Amazon gibi e-ticaret devleri ve Walmart gibi büyük perakende zincirleriyle rekabet, geleneksel mağazacılık modelini ciddi biçimde zorluyor. Tüketicilerin giderek daha fazla çevrimiçi alışverişe yönelmesi, fiziksel mağazaların performansını olumsuz etkiliyor.

Toys “R” Us Kanada, 20’den fazla mağazayla faaliyetlerini sürdürse de markanın geleceği netlik kazanmış değil. Şirket yetkilileri, kalan mağazaların satışı ya da zincirin tamamen devri gibi seçenekleri değerlendiriyor.