Berkay Hardal ve Dilan Telkök çiftinden yeni haber var. İstanbul’un kalabalığını geride bırakarak Köyceğiz’deki 7 odalı evlerinde doğayla iç içe yaşam süren ünlü çift, bu kez evlerinde yaşanan fare paniğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, çiftin doğal yaşam macerası yeniden konuşulmaya başlandı.
DÜĞÜNLERİNİ 2 YIL SONRA YAPABİLDİLER
Berkay Hardal ile kendisi gibi oyuncu olan Dilan Telkök’ün arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş, çift 2019 yılında evlilik kararı almıştı. Pandemi döneminde sade bir nikahla dünyaevine giren ikili, düğünlerini ise iki yıl sonra gerçekleştirebilmişti.
7 ODALI EV ADETA MALİKANE
Berkay Hardal ve Dilan Telkök, evliliklerinin ardından sanat dünyasından uzaklaşıp yeni bir yaşam kurma kararı aldı. İstanbul’u geride bırakan ünlü çift, Köyceğiz’e yerleşerek hayallerindeki evi büyük bir arazi üzerine inşa ettirdi. Yapım sürecinde evin her detayıyla birebir ilgilenen çift, sonunda istedikleri yaşama kavuştu. 7 oda, 1 salon ve 3 banyodan oluşan ev, şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe konumuyla dikkat çekiyor.
EVLERİNİN TÜM SORUMLULUĞUNU KENDİLERİ ÜSTLENDİ
Berkay Hardal ve Dilan Telkök’ün mutluluğu, oğulları Noyan’ın dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam kuran çift, evlerinin tüm sorumluluğunu da kendi üstlendi.
DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM
Yeni yaşamlarında zaman zaman boyacı, zaman zaman bahçıvan ya da marangoz olan ünlü çift, evin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz haftalarda evin boyanması gerekince kolları sıvayan Hardal ve Telkök, yardım almadan odaları kendi elleriyle boyadı. Baharın gelmesiyle birlikte bahçe işleriyle de bizzat ilgilenmeye başladılar. Önceki gün oğulları Noyan’ı da yanlarına alan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti, bahçedeki otları temizleyip çiçek dikti. Oğullarını doğayla iç içe büyütmek isteyen ünlü çiftin bu yaşam tarzı dikkat çekti.
Havaların ısınmasıyla birlikte vaktinin büyük bölümünü bahçede geçiren küçük Noyan’ın, telefon ve tabletten uzak bir çocukluk yaşadığı görüldü.
Günün Trend Haberleri
FAREYİ BU YÖNTEMLE YAKALADILAR
Evlerinin yerden ısıtmalı olduğunu belirten Telkök, bazı noktalarda boru hattı bulunduğunu ve farenin de buradan girmiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Gece boyunca internetten araştırma yaptığını anlatan ünlü oyuncu, “Fare olduğunu düşündüğünüz yerlere ince bir şekilde un serpin, sabah ayak izine bakın” önerisiyle karşılaştığını söyledi.
Eşi Berkay Hardal’dan un serpmesini istediğini dile getiren Telkök, “İnce bir şerit halinde serpin denilen unu, neredeyse tüm eve dökmüş” sözleriyle yaşananları esprili bir dille anlattı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.