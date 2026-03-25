İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bestemsu Özdemir, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşin Aslı programına katılan oyuncu Özdemir'in bebek bakımıyla ilgili tecih ettiği alışkanlığı sosyal medyayı ikiye böldü.

''BENİM OĞLUM ÜŞÜMEYECEK''

Oyuncu, bebek bakımıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes ‘üşür’ diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak. Evde sadece atletle geziyor. Doktorum da bunu onayladı.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.

Gelen yorumlar şu şekilde:

''Tam olarak bunu savunan bir arkadaşım vardı. Bebeği sürekli kusuyordu mideyi üşütmüştü belli. Çocuk sıkı giyinmeye başlayınca normale döndü. Ben buna asla katılmıyorum. ''





''Haklısınız ben de bebeğimi böyle büyüttüm''





''Evimin sıcaklığını ideal derecede tutup tam olarak aynı şeyi yapıyorum. Eşim de benim gibi düşünüyor ve tam 1 senedir herkesle savaş halindeyiz bizde. ''





''Yanlış bilgi bizim bebeğimiz uyumuyordu üşümekten uyumuyormuş odasını biraz sıcak ayar yaptım üzerini yorganını örttüm ve şimdi uyuyor''

''DÖRT AYDA EVLİLİK KARARI ALDIK''

Öte yandan özel hayatıyla da dikkat çeken Bestemsu Özdemir, eşi Ersin Görkem ile tanışma hikayesini de anlattı.

Bir mekanda tanıştıklarını belirten oyuncu, “Yer olmadığı için aynı masaya oturduk. İki saat içinde sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi. Dört ay içinde evlilik kararı aldık” dedi.

ANNE OLMA SÜRECİNİ ANLATTI

Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen Özdemir, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı:

“Tuba Büyüküstün bana ‘İstemesen de hormonlar seni o noktaya getirir’ demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk isteğim çok arttı.”

GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bestemsu Özdemir, Ağustos 2025’te Fethiye’de düzenlenen törenle Ersin Görkem ile evlenmişti. Düğün sonrası bebek iddiaları gündeme gelirken, çift kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Ünlü oyuncunun annelikle ilgili açıklamaları ise sosyal medyada uzun süre konuşulacağa benziyor.