Karaman merkeze bağlı Gülkaya köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek dereye düşerek hayatını kaybetti. Evinin önünde oyun oynadığı sırada bir anda gözden kaybolan küçük çocuğa ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilerek köy sakinlerinin de desteğiyle geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE DERE YATAĞINDA ULAŞTI

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Bayram Ali Şimşek’in cansız bedeni evinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Yapılan ilk incelemelerde küçük çocuğun dereye düşerek boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.