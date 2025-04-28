Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünya evine girmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı. Deniz, baba olduğunu "Geldi mucizem... Tarifi zor duygular içindeyim" sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı önceki gün 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yeni yaşını küçük bir parti ile kutladı.

Kuzey'in doğum günü partisinden kareleri, hem Özcan Deniz hem de 2023 yılında evlendiği Samar Dadgar Instagram hesabından paylaştı.

Deniz, oğlu ve eşiyle verdiği poza "Mutlu yaşların olsun canım oğlum benim. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Samar Dadgar da partiden fotoğrafları "Mutlu yıllar Kuzey" diye yayınladı.