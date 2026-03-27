İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için gündeme gelen 'rüşvet' iddiaları SÖZCÜ TV'de ekranlarında değerlendirildi.

'CHP UŞAK'I ALDI, BU DA CEZASI...'

Gazeteci Yılmaz Özdil canlı yayında yaptığı açıklamalarda Uşak'ın yıllar sonra CHP tarafından kazanılmasında dikkat çekerek; "Ben tüm bu olanları CHP'nin 72 yıl sonra seçimlerde Uşak'ı kazanmasının cezalandırması olarak görüyorum" dedi. Yalım'ın mal varlığına da değinen Özdil şu ifadeleri kullandı:

'BU TİP İŞLERİ OLSA BAŞKAN SEÇİLMEZDİ'

"Uşak bir avuç yer. Herkesin herkesi tanıdığı yer. 3 dönem Uşak'ta milletvekilliği yapmış bir insanın bu işleri olsa herkes bunu bilir ve bu durumda son seçimde belediye başkanı seçilme ihtimali sıfır olurdu.

'İDDİALARI TOPLASAN BİR TIR'IN LASTİĞİNİ ALAMAZSIN'

Özkan Yalım çok zengin bir insan CHP'de iş adamı kökenli az sayıda milletvekili belediye başkanı var. Özkan Yalım TIR filosu sahibi. Adamın TIR filosu var. Bu filoyu yıllarca yurtdışında çalıştığı için, Bulgaristan'da kurdu. Bu filo Türkiye'deki sayılı TIR filolarından biri.

O iddiaları toplasan bir tane TIR'ın lastiğini alamazsın. Yalım'a ilişkin iddiaları ve servetini karşıladığında ortaya zaten bir gariplik çıkıyor. Ben bu durumu CHP'nin 72 yıl sonra seçimlerde Uşak'ı kazanmasının cezası olarak görüyorum."