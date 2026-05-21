Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den "mutlak butlan" kararı sonrası ilk mesaj geldi.

Özel, mutlak butlan kararının ardından 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı.

Kişisel X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" dedi.

GENEL MERKEZ'DE KAPILAR KİLİTLENİYOR

Bu arada gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi binasının önünde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Binanın ana giriş kapılarına plastik kelepçeler takıldığı içeriye kimsenin girmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Parti binası önünde toplanan kalabalık da "Hain Kemal" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.