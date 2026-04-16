CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MYK toplantısına başkanlık ederek kurmaylarıyla bir araya geldi.

Özel, “ara seçim talebi” kapsamında siyasi partilerle yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Özel’in, hiçbir partinin ara seçim talebine olumsuz yaklaşmadığını ifade ettiği ve “Ara seçim Anayasal bir zorunluluktur” görüşünde uzlaşı sağlandığını aktardığı öğrenildi.

CHP kurmayları, ilk etapta 22 milletvekilinin istifası üzerinden değerlendirilen ara seçim konusunun, boş bulunan 8 milletvekilliği için yapılacak seçim olarak anlatılmasıyla diğer partilerin de destek verdiğini dile getirdi.

'AMAÇ KENDİ GÜNDEMİNE HAPSETMEK'

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre toplantıda “mutlak butlan” tartışmaları da gündeme geldi. CHP kurmayları, kurultay davasında yeni bir hukuki gelişme olmadığını, buna rağmen tartışmaların gündemde tutulduğunu belirterek bunun sürecin odaklı bir tartışma olduğu görüşünü güçlendirdiğini ifade etti.

Tartışmaların CHP’yi kendi gündemine hapsetmek ve ülke gündemini gölgelemek isteyenler ile gündemde kalmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını savunan kurmaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının da sosyal medyada bu tartışmaları tetiklediğini ancak farklı bir anlam yüklemediklerini belirtti.

Özel’in de kurmaylarına “Tartışmaları dikkate almayın, halkın gerçek gündemine odaklanın” mesajını verdiği aktarıldı. Toplantıda ayrıca Ortadoğu’daki savaş ve ekonomik etkileri ile saha çalışmaları değerlendirildi. Öte yandan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısı haberi toplantı sırasında gelirken, Özel bölgeye Suat Özçağdaş, Murat Bakan, Ali Öztunç ve Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan bir heyet görevlendirdi.