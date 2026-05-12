CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için ilk kez açıklama yaptı.

Özel, şunları söyledi:

Örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir ve itirafçı yapılır bir görelim. Örnek, maalesef Muhittin Böcek ve ailesi.

Özgür Özel bu tapuları açıklarken, kendisinin bir işi var Muhittin Böcek itirafçı olacak daha vakti var. Manisa'da bir benzin istasyonunda baz çakışması var, Böcek itiraf edecek Özel o yüzden bunu yapmaya çalışıyor.

Böcek'in şoförleri, korumaları o gün yanında olanlar ifadeye alındı.

O gün söylediği tutar, 50 milyon Euro. Yani bir kamyonet para, çantayla taşınacakmış gibi anlatılıyor. Koyup Özgür Özel'e verilmek üzere 50 milyon Euro, sonra 20 milyon euroya düşürüyorlar. Benzinlikte verdim de imza at çık diyorlar, Böcek atmıyor.

Oradaki koruma polisinin cep telefonuna bir adres atıldığı ortaya çıktı. Adresi atanın Ferdi Zeyrek olduğu ortaya çıktı.

O kadar şahidin önünde hiçbir yalnız kalma olmadı gitti. Oraya Ferdi gidiverse, Manisa'nın hiçbirimizin dolduramadığı sokakları cenazesi dolduran Ferdi kardeşime iftira atarak, ölmüş ya, Ferdi'ye iftira atacak zihniyet tak diye kaldı.

Sonra ne oldu? Devlete emanet cep telefonunda Muhittin Böcek'in oğlunun ve gelinin, gelininin kaydettiği eşiyle mahrem görüntüleriyle, bir tanesini kamuoyuna verdiler. Bu iftirayı atan siteyi hala engellemiyorlar. Gelininin aslında Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu gibi iğrenç iftirayla bir video servis ettiler.

Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği tamam ne istiyorsanız getirin imzalayacağım dediği ortaya çıktı.

Ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gökhan Böcek'e itirafçılık için bir şart verilmesine... Antalya'da yargılanıyor, İstanbul'da bir şey yok. Zuhal'i istanbul'a getirmişler.

Mal varlığına çökünce diyorlar ki Muhittin Böcek'e 'oğlunun ifadesini doğrula. Mallarını geri al.' Oğlunun ifadesini doğrulayacak ama Akın Gürlek 'Muhittin Böcek itirafçı olacak' dediğinde kendi el yazısıyla yazıp kendi sitesinde yayınlatmıştı. 'Bakan'ı kandırıyorlar, bir kuruş verdiysem namussuzum, şerefsizim' diye."

Ayrıntılar gelecek...