Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir diyaliz merkezini incelemeye aldı.

DOKTOR, HEMŞİRE, PERSONEL...

Yapılan tespitlerde bazı sağlık kuruluşlarının mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü, kamuya zarar verdiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda doktor, hemşire, hastane personeli ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyon çerçevesinde 18 konut ile 3 iş yerinde arama yapıldı, çok sayıda belgeye el konuldu. Soruşturma sürerken, hastanenin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Ali Ş., akşam saatlerinde Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

'BURADA HASTA BİLE YOK'

Öte yandan hastanenin yoğun bakımında bir personel tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, yoğun bakımda yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı, cihazların ise hasta varmış gibi çalıştırıldığı görüldü. Kayıtta yer alan personelin, “Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyaliz’e gitmem. Saat 09.00’da buradan çıkacağım. Sabah 5’te uyandım, ‘gideceksin’ diyor. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da değil. Hepsini mi göstermişler, burada hasta bile yok” ifadelerini kullandığı duyuldu.