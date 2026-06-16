CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan ‘kürsü savaşına’ bu hafta ara verildi. Mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki Meclis grup toplantısı çekişmesi iki tarafı karşı karşıya getirmişti. Bu hafta iki taraf da hazırlık yaptı ancak daha sonra geri adım attı. Özel ekibi ‘’Yumuşama yok ancak Grup toplantıları iç çatışma alanı olmamalı’’ diyerek toplantı yapmaktan vazgeçti.

Kılıçdaroğlu ekibi ise ‘’Gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için’’ grup toplantısı yapmama kararı alındığını’’ açıkladı.

GRUP BAŞKANVEKİLİ YOK

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Milletvekilleri arasından Grubu yönetecek Grup Başkanvekili atanmaması ve Özel destekçisi vekillerin atama halinde bunu reddedeceği ve güvensizlik oyu vereceği, Kılıçdaroğlu’nun Grubu ertelemesinde rol oynadı.

Genel Merkez, disipline sevk edildiği için koltukları boşalan iki grup başkanvekilliği ile Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için, grup başkanlığına da yapılacak atama sonrası Grup toplantısı yapmayı öngörüyor.

Ancak Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin seçimle iş başına gelmesi gerekiyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, grup başkanvekillerini ‘atama’ ile belirlenemeyeceğini, seçimle gelebileceğini vurguladı. Emir disipline sevk edilen isimler için ise “ Arkadaşlarımız geri dönecek. Herkes hesabını buna göre yapsın” dedi. Emir ‘’Bu konuda bir diyalog içerisinde değiliz, uzlaşma zemini yoktur. Grup toplantılarımız iç çatışma alanı olmamalı, millet ile saray arasında bir mücadele alanı olmalı, yumuşama da yok. CHP’ye sarayın operasyon çekmesine izin verilmeyecek’’ diye konuştu. Grup toplantısı düzenleme kararı sorulan Özel de “Murat Bey’in açıklaması grubumuzun ortak kararı” dedi.

İMZALAR ÇARŞAMBAYA

Öte yandan CHP’de olağanüstü kurultay için Özgür Özel ekibinin topladığı 900 civarındaki delege imzası yarın Genel Merkeze verilecek.

ÖZEL'İN VE KADIN KOLLARININ SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI

CHP lideri Özgür Özel’in sosyal medya platformu Instagram’daki “Özgür Özel İletişim” hesabının kapatıldığı ortaya çıktı. Özel’in X platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir Instagram hesabının açıldığı duyuruldu. CHP Kadın Kolları da X hesabından yaptığı duyuruyla “Instagram hesabımız, atanmış butlancı kadrolar tarafından ele geçirilmiştir” açıklaması yaptı.