CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından eş zamanlı bir mesaj yayımladı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yayınladıkları ortak mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız

Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz"