‘Ara seçim’ tartışmaları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gündemimizde erken veya ara seçim yok’ sözlerine yanıt veren Özel, “Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir; zaten onun işi değil ki ara seçim yapmak, yasamanın işi. Sen, güya bu anayasa değişikliği geldiğinde, yani artık bakanlar ve yürütmenin başı meclisin içinden seçilmediğinde, meclise karşı sorumlu olmadığında kuvvetler ayrılığı olacak, meclis kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız demiştin. Ara seçim yapmak meclisin işi. “Gündemimizde yok” demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır. Bu da anayasa ihlalidir. Sen kim oluyorsun da meclisin yetkisinde olan bir iş için “gündemimizde yok” diyorsun ki anayasa açık açık yazmış. Bu da çok net ortadadır” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

-Bugün Türkiye İşçi Partisi'nin değerli başkanını ve kıymetli heyetlerini ofisimizde misafir ettik, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Ben geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerden sonra siyasi parti genel başkanlarını genel merkezlerini ziyaret etmeyle ilgili kararımız vardı ancak aynı dönemde de TİP'in son dönem yaşananları değerlendirmek üzere bir ziyaret talepleri vardı öyle olunca bugünkü buluşmayla gerçekleştirmiş olduk. Sayın genel başkanla gündeme yönelik olarak kıymetli değerlendirmeler yaptık.

-Çoklu gündemi hızla ve büyük bir mutabakatla ele almış durumdayız. Ayrışacak bir durum yok, konuşulan her şey Anayasa eğer Türkiye'de varsa gereğinin yapılması gerektiği hususlar. Can Atalay'ın bir an önce görevine başlaması da Anayasal bir zorunluluktur ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin kapı gibi iki tane kararı var.

-Ara seçim yapılması da anayasal zorunluluk. Anayasa'nın bir önceki maddesi Cumhurbaşkanının seçilmesine seçilir diye yazıyor. Gücünün Anayasa'dan alıyorsun, bütün yetkileri kullanıyorsun bir sonraki maddede seçimlerden 30 ay geçtikten sonra eksilme varsa ara seçim yapılır diyor, buna 'Ara seçim yok' diyorsun.

Önümüzdeki günlerde çok konuşacak olduğumuz 1 Mayıs konusu var. Bu konuda da Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları var. 1 Mayıs'ın Taksim'de özgürce kutlanması için bu yasağın hak ihlali olduğuna yönelik olarak kararları var. O yüzden aslında saflar çok net. Dünyada da öyle otokratlar ve demokratlar diye. Türkiye'de de dünyada, Amerika'da otokratların, kural tanımazların, ben ne dersem olacak diyenlerin, hızlı tek başına, olmayacak kararlar verenlerin Amerika şubesi Trump, Türkiye şubesi de Erdoğan. Buna karşı da Türkiye'deki bütün demokratların bir arada hep birlikte ilk başta Anayasa'yı koruması lazım. Çünkü Anayasa'ya sahip çıkmadan toplum düzenine sahip çıkamazsınız ve sandığa sahip çıkamazsınız.

ERDOĞAN'A "YENİDEN ADAYLIK" HATIRLATMASI

Şimdi Erdoğan'ın bugün ara seçim yapmayacağız dediği 78'inci maddeye giderse Türkiye, bir üst maddede de beş yılda bir cumhurbaşkanı seçilir diye. Onu da yapmayacağım, devam edeceğim mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek ve seçimler gerçekleşecek. Aramızda da değerlendirdik. AK Parti nasıl bir gerilemedeyse, biz ankette de, sokakta da, sahada da bunu görüyoruz. Düşünün yani AK Parti Kocaeli'nin, Kastamonu'nun, Afyon'un, oy kullanacağı, İstanbul 1'inci Bölge'nin oy kullanacağı, Hatay'ın oy kullanacağı illerde yapılacak bir seçimden kaçıyor.