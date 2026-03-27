CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da CHP Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde açılış konuşması yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde olduğu için kongreye katılamadığını söyleyen Özel, "İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Bugün İstanbul'da size ev sahipliği yapması gereken en önemli kişiyi maalesef yapay zekâyla seslendirilmiş bir video mesajından dinlediniz. Ekrem İmamoğlu, bu kentin seçilmiş belediye başkanıdır. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olmasının tek sebebi, bugün Türkiye'yi yöneten iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hiç seçim kaybetmemiş olmasıdır" dedi.

"İLK HAREKETE GEÇENLER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYDİ"

İmamoğlu’nun ilk olarak 31 Mart 2019’da seçildiğini ancak bu seçimin iptal edildiğini ve her defasında iktidarın engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını, İmamoğlu’nun buna rağmen İstanbul’da büyük hizmetlere imza attığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"İstanbullular sosyal demokrat belediyeciliğe, eşitlikçi belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe ve kimseyle kavga etmeyen, kimseyi dışlamayan, herkesi kapsayan yönetim anlayışına bir kez daha destek verdiler. Bunun üzerine İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına operasyon yapmak üzere İstanbul'un başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı getirildi. Siyasi bir kişi, Adalet Bakan Yardımcısı, başsavcılığa getirildi. Geldiği gün özel görevle geldiği biliniyordu. Ve geldikten itibaren hemen bir ay sonra İstanbul'un en büyük ilçesine operasyon yaptı. Belediye başkanını alıp içeriye attı ve oraya kayyum atadı.

Sonra bir başka önemli ilçeye, Boğaz'ın içinden geçtiği Beşiktaş ilçesine operasyon yaptı. Ve ardından Ekrem İmamoğlu'na operasyon yaptı ve onu tutukladı. Şu anda Türkiye'de 19 belediye başkanımız tutukludur. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dahi seçilmiş belediye başkanına kayyum atama niyetiyle operasyon yapılmıştır. O tarih 19 Mart 2025 tarihidir. Ve o tarihte biz Türkiye'yi buna karşı direnmek için mücadeleye ve sokaklara davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nda ben ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir hafta boyunca o binada kaldık, o binada yattık, o binayı terk etmedik. Çağrı yaptık. İstanbul'da on gün süreyle her eylemi yasakladılar. Üç kişinin bir araya gelmesini yasakladılar. Ve o binaya atadıkları bir kayyumu oturtmak istediler. Düşünün, 2026 yılında İstanbul gibi bir dünya şehrinde bizim çağrımıza onlar yasaklarla cevap verdiler. Ve ilk gün, ilk akşam, gece oraya ilk olarak harekete geçenler üniversite öğrencileriydi. İstanbul Üniversitesi'nin önündeki bariyerleri kırıp meydana doğru gelen 2 bin 500 öğrenci ve Ekrem İmamoğlu'nun göz altında tutulduğu emniyet müdürlüğünün önündeki bariyerleri yıkıp gelen Cumhuriyet Halk Partili gençler, ilk 5 bin kişi o meydanda buluştu. Ve o meydandan ‘biz buradayız, herkes buraya gelsin' çağrılarını yaptılar. O anda otobüsler durdurulmuştu. Metrolar kapatılmıştı. Vapurlar yasaklanmıştı. Bu Yarımada'ya gelen bütün köprüler kaldırılmıştı. Ve yürüyerek, onlarca kilometre yürüyerek 110 bin kişi o gece Saraçhane'de belediye binasını korumaya geldi arkadaşlar. Ardından 205 bin kişi oldular ikinci gece. Üçüncü gece 300 bin kişi oldular. Ve dördüncü gece Ekrem İmamoğlu'nun gözaltından hapishaneye yollandığında 1 milyon 100 bin kişi Saraçhane Meydanı'ndaydık. Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nu hapse attılar ama yerine kayyum atamaya cesaret edemediler. Yoksa o meydandan ayrılmayacaktık. Ve Belediye Meclisi içinden başkan vekilimiz seçildi ve biz orayı ancak o şartta bir başkan vekiline teslim ederek ayrıldık.

Ve o günden itibaren, şu ana kadar her çarşamba akşamı İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu Türkiye'nin bir büyük şehrinde protesto ve direniş mitingleri düzenliyoruz. Aynı otobüsün üstünde birinci yıl dönümü geldiğinde Saraçhane'nin 99’uncu mitingini yaptım geçen hafta çarşamba akşamı. Ve yarın Çanakkale'de, İstanbul gibi içinden deniz geçen bir başka şehrimiz olan Çanakkale'de, yüzüncü 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor, İnsanlar Seçtiklerine Sahip Çıkıyorlar' mitingini gerçekleştireceğiz. Yarın yüzüncü mitingi yapmak için Çanakkale'ye gidiyoruz. Ertesi gün 101’inci mitingi Aydın Kuşadası'nda yapacağız. Ve bu büyük mücadelede, bu 100 mitingte şu ana kadar toplam 16,5 milyon insan meydanlara çıktı ve direniş gösterdi. İstanbul'dan ayrıldığımız, Anadolu'ya açıldığımız gün Maltepe'de yaptığımız mitinge 2.2 milyon insan katıldı.

Bugünlerde Barselona'ya hep birlikte gideceğiz. Küresel mobilizasyonu konuşuyoruz. Türkiye, bütün baskılara rağmen mobilizasyonun, gençlerin harekete geçtiği ve ilk başlatışı olduğu eylemlilik süreciyle dünya için önemli bir örnektir. Türkiye'de Brezilya'da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula'ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın ve Lula başardı, şu an ülkesinde cumhurbaşkanı. Eğer biz başarırsak neyi başarmış olduğumuzu bir düşünün arkadaşlar. Şunu başarmış olacağız.

90 milyona yakın nüfusuyla, genç nüfusuyla, kendini Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaya en önemli hedefi olarak gören, sol sosyal demokrat bir parti, Sosyalist Enternasyonel'in bileşeni bir parti, 90 milyonluk bir ülkede iktidar olacak. Biz son seçimlerde yerel yönetimlerin yüzde 65’ini kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Erdoğan'ın partisini 25 yıl sonra yendik ve bütün anketlerde birinci partiyiz. Türkiye'de bir tarih yazılıyor ve şu anda 150 ülkeden bu salonda olan 250 genç arkadaşım, tam da bir büyük mücadelenin doruk noktasında, saldırının en şiddetli olduğu ama direncin de en yüksek olduğu noktada tarihe tanıklık ediyorsunuz. Buradan altını çizelim.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Türkiye'den beni dinleyen herkes şunu görsün: Dünyadaki 150 ülkeden 250 genç buraya geldi. Burada Sosyalist Enternasyonel Gençlik Örgütü'nün dünya kongresi yapılıyor. Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma şu an Silivri'de sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1500 ülkeden 250 genci ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız, dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz. Ve bugün bütün dünya gençleri şunu biliyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, benim İstanbul Başsavcısını eleştiren bir tweetimi gençlik örgütü retweet etti diye yargılandı ve kendisine önce ev hapsi cezası verdiler.

Sonra da yurt dışına çıkış yasağı koydular. Bu kongre dünyanın herhangi bir yerinde yapılsaydı, bu kongreye Cem Aydın gidemeyecekti çünkü benim eleştirel bir tweetimi, konuşmamı retweet etmişti gençlik örgütü. Bu suçtan dolayı buradan çıkması yasak ve dünyanın 150 ülkesinden gelen 250 genç, ülkelerine gittiklerinde diyecekler ki, 'Cem'in Türkiye'den çıkması yasak o yüzden biz kongreyi gidip İstanbul'da yaptık.' Türkiye'deki herkese şunu söylüyorum: Bu ülkeyi yönetenler bize diyorlar ya, 'Türkiye'yi dışarıya şikâyet etmeyin, Türkiye'de olanları dünyada konuşmayın.' Bunu biz konuşmasak ne olacak? Gözleriyle görüyorlar.

Ve bütün genç arkadaşlar bilsin ki Erdoğan, bu kararı alan başsavcıyı şimdi Adalet Bakanı yaptı tekrar. Önce Adalet Bakan Yardımcısı'ydı, siyasetçiydi. Geldi, operasyonları yaptırdı, ödüllendirildi ve şu anda Adalet Bakanı bu kişi. Türkiye'de böyle bir mücadele, böyle bir baskı ve bu mücadeleye karşı böyle bir iktidar yürüyüşü yaşanıyor arkadaşlar. Bunu gittiğinizde ülkelerinizde anlatın. Bütün gençlere anlatın. Dünyanın 150 ülkesi Türkiye'deki bu büyük baskıyı da buna karşı verilen onur mücadelesini de duysun ve görsün. Hikâyemizi sizlere emanet ediyorum.

"DÜNYANIN OTORİTER LİDERLERİ BİRBİRLERİNDEN ÖĞRENİYORLAR"

Son olarak şunu söylemek isterim: 21’inci yüzyılın ikinci çeyreği yaklaşırken hep şu endişeden bahsediyorduk, şunu konuşuyorduk. Yapay zekâ, ışıksız fabrikalar, robotlar, robotların yaratacağı işsizlik ve o kendi kendini yönetebilen makinelerin birbiriyle konuşup birbiriyle öğrenmesi insanlık için tehdit midir? Bunu hâlâ daha tartışmalıyız. Ama öngörmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Dünyanın otoriter popülist liderleri birbirleriyle konuşuyorlar ve birbirlerinden öğreniyorlar. Bir ülkede çıkan bir kısıtlayıcı yasa, bir diğerine ilham ya da cesaret kaynağı oluyor. Dezenformasyon yasaları, baskılar, düşünebildiğiniz teker teker burada sayarak zaman kaybetmeyeceğim otoriter popülist liderlerin ülkelerine, dünyaya ve demokrasiye yaşattığı gerileme, birbirlerinden destek, cesaret ve ilham alıyorlar.

Buna karşı yapılması gereken tek şey, ilericilerin birbirleriyle, aynı bugün olduğu gibi, konuşmaları, birbirlerinden öğrenmeleri, birbirlerine ilham ve cesaret vermeleri. Biz sizlerden güç ve cesaret alıyoruz. Gösterilen uluslararası dayanışmayı çok önemsiyoruz. Artarak devam etmesini istiyoruz. Ve ümit ediyorum, yaklaşık en geç iki yıl sonra yapılacak seçimlerde, o güne kadar daha bize ne kötülükler yapacaklar bilmiyoruz ama hepsine hazırız ve dimdik ayaktayız. Birimizin düştüğü yerde elinden bayrağı diğeri alıyor ve yürümeye devam ediyor.

İki sene sonra, 100 yıl önce olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklarda verdiği antiemperyalist mücadele dünyanın bütün mazlum milletlerine, ezilen ülkelerine, sömürülen ülkelerine, işgal edilmeye çalışan ülkelerine ilham olmuştu. Yüz yıl sonra bir kez daha ülkenin kurucu partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, bir otoriter baskıcı rejime karşı mücadele ederek, direnerek başarmak üzere ve bunun dünyadaki bütün sol sosyalist hareketlere ilham olacağını, buradaki mobilizasyonun küresel mobilizasyon mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye örneğiyle, ki öyle bir ülke yaratacağız ki 90 milyona yakın nüfusuyla İran'ın komşusu, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Rusya'nın yanı, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Avrupa'ya elini uzatmış, üç köprüsüyle Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Müslüman olan ama demokratik yönetilen, hak ihlalleri olmayan, kadın haklarına saygılı, gençleri ve bilimi baş tacı yapan bir Türkiye. Bu Türkiye Avrupa'ya da dünyaya da çok şey kazandıracak.

Birlikte kazanacağız. Bu yüzden sloganımızı, Bertolt Brecht'ten ilhamla aldığımız ve Türkiye'de herkesin her çarşamba akşamı milyonların İstanbul'da ve her hafta sonu Türkiye'de tekrar ettiği bir sloganı tekrar ederek sizlere veda ediyorum: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."