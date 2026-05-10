CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği sitenin engellendiğini duyurdu.
Derneğin duyurusu şu şekilde:
“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/6064 sayılı kararıyla erişime engellendi.”
Geçtiğimiz salı günü düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim hakkını aldıkları “akpden.com” sitesini duyurarak şunları söylemişti:
“Bundan sonra akpden.com’u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras o canım kârlı işletmeleri satmaya kalktıklarında akpden.com’dan hepsini duyuracağız.