Sosyal medya hesabı üzerinde CHP'yi hedef alan ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar'ın hesabına erişim engeli getirildi.

Tamar Tanrıyar, Böcek Ailesi'nin özel hayatıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in özel hayatına ilişkin iğrenç paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır?"