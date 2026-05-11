Komedyen Tuba Ulu, 'Lady Malumat' adlı stand-up gösterisinde kullandığı “Kanuni Sultan Süleyman bile f*ck buddysiyle evlendi” ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı.
Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ulu hakkında iddianame hazırlandı.
PADİŞAH ŞAKASINA 3 YIL HAPİS TALEBİ
Savcılık, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Komedyen Ulu, önümüzdeki aylarda İstanbul Asliya Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.