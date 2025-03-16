Kadınlar için en güvensiz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Hindistan ve Pakistan'da yine benzer bir olay yaşandı. İstismar haberleriyle sık sık gündeme gelen Pakistan'da bu kez 2 Türk kadını, erkeklerin çemberine alındı. O anları telefonla videoya çeken kadınlar sosyal medyada gündem oldu.

ETRAFLARINI ERKEKLER SARDI

Motosikletle dünyayı gezen Serpil Kalaycı ve arkadaşı, uğradıkları Pakistan'da hayatlarının şokunu yaşadı. Yemek yemek için oturdukları bir mekanda etraflarını bir anda erkekler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları ise 'Kadınlar bu ülkelere gitmemeli!' ,"Atatürk'e bir kez daha teşekkür ediyoruz', 'Umarın tecavüze uğramadan sağ salim dönerler' gibi çok sayıda yorum yaptı.